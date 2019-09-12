Хабиб Нурмагомедов: «Порье намного крепче, чем Макгрегор»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов? по прилете в Махачкалу поделился мнением о победе над Дастином Порье. Россиянин одержал победу в третьем раунде главного боя турнира UFC 242 в Абу-Даби.

— Порье физически крепкий, — сказал Нурмагомедов. — Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Ещё перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор.

Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года