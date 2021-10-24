Джонсон: «Договорной бой с Федором? Вы видели, как мы жестко наносили удары»
Американский боец Тимоти Джонсон после поражения от россиянина Федора Емельненко на турнире Bellator 269 в Москве ответил на вопрос о договорном характере боя. Также Джонсон рассказал о своих гонорарах в промоушене.
— Что насчет реванша? — вопрос 36-летнему американцу, который был нокаутирован 45-летним Последним Императором в первом раунде.
— Мне бы хотелось. Большое уважение Федору и его команде. Конечно, я бы хотел. Я за спорт. Между нами только уважение.
Спасибо Федору. Он поблагодарил меня за бой, а также сказал, что я хороший боец, и то, что ему приятно разделить со мной клетку — мол, держи голову выше и двигайся дальше. И это, что я собираюсь сделать.
Не могу дождаться возможности подраться в статусе андердога. Мне нравится быть фаворитом. Судя по котировкам я шел фаворитом, хоть и небольшим. После такого поражения я, вероятно, вновь стану крупным андердогом. Я в полнейшем замешательстве в связи с тем, что все пошло не по плану.
— Вы заработали самые большие деньги в вашей карьере?
— Нет, но тут я хорошо зарабатываю. Мне нравится Bellator, и тут я за два боя заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Скотт Кокер и Майк Коган в меня верят, и они не рассматривают меня как второсортного бойца. Они очень уважают меня как бойца и человека, и поэтому я очень счастлив, что они дают мне возможность проявлять себя. Конечно, когда я выхожу драться, то шансы 50 на 50. Иногда я падаю, а иногда — нет. Надеюсь, что они ценят во мне то, что я не выхожу в клетку показывать скучный бой, стараясь выиграть по очкам или наносить только джебы, убегать. Я выхожу с понятием: «Пускай выиграет тот, кто нанесет первый плотный удар».
— Многие, возможно, начнут писать в комментариях, что это был договорной бой. Что могли бы ответить им?
— Да, вы правы, это был договорняк, поэтому нос Федора был в крови, так как я бил медленно и старался не нокаутировать его. Я скажу так: у этих людей слишком много свободного времени.
Нет, конечно же, не было никакого договорняка. Вы сами видели, как мы жестко друг другу наносили удары. Так что это не договорной бой.
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