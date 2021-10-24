Исмаилов: «Не ожидал, что Федор так быстро расправится с Джонсоном. Теперь ждем его новые бои!»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269.

«Всё нормально получилось. Я за Федора болел, так что я рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном, мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новые бои Федора!» — сказал Исмаилов «СЭ».

23 октября 45-летний Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде. Турнир проходил в Москве на «ВТБ Арене».

На счету Федора Емельяненко в ММА теперь 40 побед, 6 поражений и один результат боя был признан несостоявшимся.