Джигурда предложил Иосифу Пригожину выйти с ним в октагон

Российский актер и шоумен Никита Джигурда ответил на вопрос, планирует ли он провести бой в ММА.

«Жена не пускает в октагон. В боях со Шпаком и Бари Алибасовым-младшим я по лицу получил, сколько не получал за всю жизнь. Я шел доказать, что я не боюсь, что могу выходить с теми, кто моложе, тяжелее и опытнее меня. Мне периодически звонят и предлагают биться с молодыми. Мне предлагали с братом Дани Милохина. Мы встретились. Он хороший парень. Я люблю Даню и был противником этого боя. Тогда я сказал, что нужен персонаж, к которому антипатия и нужно рубиться по полной программе. Подраться с Пригожиным? Он трус. Йося, давай порадуем людей. Сильно бить не буду», — приводит Legalbet слова Джигурды.

В 2021 году Джигурда провел свой первый поединок в ММА, в котором победил депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.