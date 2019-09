Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью

Россиянин Аскар Аскаров на турнире UFC Fight Night 159 в Мехико (Мексика) провел дебютный для себя бой в организации. Он встретился с местным спортсменом — девятым номером наилегчайшего веса Брэндоном Морено. Была зафиксирована ничья раздельным решением судей — 27:30, 29:28, 28:28.

