Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор может получить бой за титул

Президент UFC Дана Уайт считает, что Конор Макгрегор (22-6) вновь может побороться за титул UFC в легком весе, когда он оправится от травмы ноги.

«Все будет зависеть от того, кто [к моменту возвращения Макгрегора] будет чемпионом, — сообщил Уайт в интервью The Underground. — У чемпиона тоже есть право голоса. Если Оливейра останется чемпионом к тому времени, когда Конор вернется, возможно, он захочет подраться с Конором. Я не знаю. Посмотрим, что будет».

Также Уайт рассказал, при каких обстоятельствах состоится возвращение Конора. «Возвращение Конора зависит от многих факторов. Сперва ему нужно залечить свою ногу. Когда он на 100 процентов будет готов драться, тогда мы будем думать, с кем и когда назначить ему бой. К слову, у нас запланированы бои аж до 18 июня. Как только он будет готов вернуться, мы взглянем на ситуацию в легком дивизионе и решим, что делать дальше».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.