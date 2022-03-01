«Эта горилла перла на меня». Масвидаль рассказал, кто дал ему один из самых сложных боев в жизни

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) рассказал, что один из самых сложных боев он провел не в UFC, а в подпольной уличной драке. Масвидаль признался, что ему было проблематично драться во втором бое против протеже Кимбо Слайса Рейнальдо Фуентеса.

«Этот чувак просто воин, — заявил Масвидаль на своем YouTube-канале. — Бой с ним был одним из самых сложных для меня, чувак... Боже мой, когда он уронил меня, у меня закружилась голова. Когда я поднялся на ноги, головокружение продолжалось. В этот момент эта горилла перла на меня... Этот матч-реванш с ним был очень трудным. Но это помогло стать мне тем, кем я являюсь сейчас».

Масвидаль подерется с Колби Ковингтоном (16-3) 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян