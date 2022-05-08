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Сегодня, 12:35

Шлеменко: «Я реально в шоке пребывал от удара Чендлера»

Шлеменко заявил, что был в шоке от удара Чендлера в бою с Фергюсоном
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что не ожидал от Майкла Чендлера (23-7) того, как он победил Тони Фергюсона (25-7) на UFC 274.

«Я, если честно, реально в шоке легком пребывал [от фронт-кика Чендлера], потому что от Чендлера я этого не ожидал. Чендлер и удары ногами — это несовместимые вещи», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

Также Шлеменко добавил, что постоянные срывы боя Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым — это большая трагедия для американца.

«Для Фергюсона большая трагедия, что бой с Хабибом не состоялся, потому что у него был шанс. Любой боец за этот шанс хватался бы. Для него эта большая была потеря», — отметил Шлеменко.

Чендлер победил Тони Фергюсона (25-7) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Александр Шлеменко
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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