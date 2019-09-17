Бой Магомедшарипова и Каттара перенесен на турнир UFC в Москву
Бой между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром пройдет на турнире UFC Fight Night 163 в Москве 9 ноября. Об этом Каттар сообщил в Instagram.
Планировалось, что поединок состоится 18 октября в Бостоне, однако Магомедшарипов подхватил инфекцию.
— Спасибо всем, кто купил билеты на турнир UFC в Бостоне, — написал Каттар. — К сожалению, мой соперник не может провести бой 18 октября, но согласился сразиться со мной на своей родине, в России, 9 ноября. Все, кто уже купил билеты, все еще могут насладиться отличным шоу и талантами Новой Англии. А после этого обратите внимание на турнир в Москве 9 ноября, я прилечу в Россию, чтобы провести бой, за который вы уже заплатили
В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Каттара — 20, 3 поражения. Россиянин занимает 5-е место в рейтинге полулегковесов UFC (до 65.8 кг), а американец — 11-е.
Кард турнира в Москве в настоящее время выглядит следующим образом:
Александр Волков (Россия) — Джуниор дос Сантос (Бразилия)
Забит Магомедшарипов (Россия) — Келвин Каттар (США)
Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия)
Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США) легкий вес
Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)
Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)
Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)
Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия)
Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)
Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)
При этом UFC еще официально не объявила о переносе поединка Магомедшарипова и Каттара в Москву.
Thank you to everyone who bought tickets in advance for Boston at the TD Garden. Unfortunately, my opponent is unable to compete for 10/18 but has agreed to fight me on his turf Russia on 11/9. Everyone who did already purchase tickets is still in for a great show, as many of the best that New England MMA has to offer will be competing. Then tune in on 11/9 when I go to Russia to give you the fight you already paid to see #NewEnglandCartel #TeamKattar??? ? #Repost ? Zabit Magomedsharipov vs Calvin Kattar rescheduled for UFC Fight Night in Moscow. (via @bokamotoespn)