Бой Магомедшарипова и Каттара перенесен на турнир UFC в Москву

Бой между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Келвином Каттаром пройдет на турнире UFC Fight Night 163 в Москве 9 ноября. Об этом Каттар сообщил в Instagram.

Планировалось, что поединок состоится 18 октября в Бостоне, однако Магомедшарипов подхватил инфекцию.

— Спасибо всем, кто купил билеты на турнир UFC в Бостоне, — написал Каттар. — К сожалению, мой соперник не может провести бой 18 октября, но согласился сразиться со мной на своей родине, в России, 9 ноября. Все, кто уже купил билеты, все еще могут насладиться отличным шоу и талантами Новой Англии. А после этого обратите внимание на турнир в Москве 9 ноября, я прилечу в Россию, чтобы провести бой, за который вы уже заплатили

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Каттара — 20, 3 поражения. Россиянин занимает 5-е место в рейтинге полулегковесов UFC (до 65.8 кг), а американец — 11-е.

Кард турнира в Москве в настоящее время выглядит следующим образом:

Александр Волков (Россия) — Джуниор дос Сантос (Бразилия)

Забит Магомедшарипов (Россия) — Келвин Каттар (США)

Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия)

Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США) легкий вес

Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)

Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)

Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)

Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия)

Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)

Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)

При этом UFC еще официально не объявила о переносе поединка Магомедшарипова и Каттара в Москву.