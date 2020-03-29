Боец UFC c Донбасса остановил процедуру получения российского гражданства

Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал «СЭ», что пока прекратил попытки получить российское гражданство.

— Затею с российским паспортом окончательно задвинули?

— Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении.

— Вы сказали, что очень хотели бы попасть на Украину. Зачем?

— У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми.

— Означает ли то, что раз у вас кончился загранник, что вы не сможете никуда выехать?

— Нет, у меня есть еще один. Но сейчас на Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе. У меня и виза американская закончилась, так что мне на Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать.

На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 UFC). (Михаил Потапов)