Американский боец подписал новый контракт с АСА, несмотря на санкции США

Американский боец Тони Джонсон по кличке «Халк» продлил контракт с АСА, сообщает пресс-служба организации.

34-летний Джонсон является действующим чемпионом АСА в тяжелом весе.

«Со своей стороны мы не видим проблем выступления Джонсона в организации. Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что его контракт переподписан на новый срок. В целом, американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA», — приводит слова президента АСА Алексея Яценко пресс-служба организации.

На счету Джонсона в MMA: 14 побед, пять поражений, одна ничья и результат одного боя был признан несостоявшимся.