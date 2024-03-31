Цзю уступил Фундоре в бою за титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC

Российско-австралийский боксер Тим Цзю в поединке за титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC проиграл американцу и бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Себастьяну Фундоре.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113).

На счету 29-летнего Цзю 23 победы и одно поражение. У 26-летнего Фундоры 21 победа при одном поражении.

Бой прошел в ночь на 31 марта в Лас-Вегасе, США. «СЭ» вел текстовую трансляцию поединка.