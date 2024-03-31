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Сегодня, 06:30

Тим Цзю — Себастьян Фундора: началась прямая трансляция боя

В Лас-Вегасе проходит вечер бокса с главным поединком Цзю — Фундора
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тим Цзю.
Фото Соцсети

Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю и бывший временный чемпион мира по версии WBC Себастьян Фундора проведут бой в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile Arena. . Их поединок возглавит вечер бокса, который стартовал в 03:00.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Посмотреть видеотрансляцию поединка можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC.

Основная информация о вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Тим Цзю и&nbsp;Себастьян Фундора перед боем. Тим Цзю против Себастьяна Фундоры: основная информация о бое за титулы WBC и WBO

Себастьян Фундора
Тим Цзю
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Тим Цзю — Себастьян Фундора: началась прямая трансляция боев турнира

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