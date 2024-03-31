Цзю: «Может быть, следующими соперниками будут Спенс или Кроуфорд»

Российско-австралийский боксер Тим Цзю прокомментировал поражение от американца Себастьяна Фундоры в поединке за титулы чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBO и WBC.

«Это бокс, такое бывает. Но я готов драться с кем угодно и где угодно. Я буду драться всегда и несмотря ни на что. Может быть, следующими будут Эррол Спенс или Кроуфорд. Посмотрим», — сказал Цзю после боя.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113). Это первое поражение Цзю в карьере.

Бой прошел в ночь на 31 марта в Лас-Вегасе, США. «СЭ» вел текстовую трансляцию поединка.