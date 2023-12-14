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Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Отдел единоборств «СЭ»
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Максим Бабанин и Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главное о боксерском вечере в Челябинске.

Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном.

35-летний Бабанин проведет только седьмой поединок в профессиональной карьере. Максим перешел из любителей в профи в 2021 году, а в шести боях четыре раза побеждал досрочно. В любителях Бабанин вошел в историю как один из немногих, кому удавалось победить Тайсона Фьюри. В июле 2007 года россиянин выиграл по очкам в финале чемпионата Европы среди юниоров в Сербии.

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Кевин Джонсон проведет в профи уже 61-й поединок. 44-летний американец, который уже подал заявление на получение паспорта России, за карьеру бился со многими топовыми боксерами. Он проводил поединки против Виталия Кличко, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Мануэля Чарра, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри и других. За 60 поединков Джонсон оказался в нокауте лишь три раза, причем лишь однажды его удосрочил элитный боксер — Энтони Джошуа во втором раунде. В двух других случаях это сделали Петар Милаш и Мартин Баколе

Прошлый поединок Бабанина состоялся 17 августа 2023-го, когда на турнире RCC Boxing Максим одолел Германа Скобенко единогласным решением судей. Джонсон спустя день выступил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и уступил Марку Петровскому решением большинства. Также в 2023 году у Кевина был боксерский бой против Вячеслава Дацика — Рыжего Тарзана американец одолел по очкам.

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В соглавном событии вечера известный боец на голых кулаках Павел Шульский подерется с американцем Джейсоном Гаверном. У Шульского, получившего славу благодаря промоушену Top Dog, в 2023 году был лишь один боксерский поединок. В марте Павел единогласным решением судей победил бразильца Данило Сузарта. Также Шульский выступал в «Нашем деле» по правилам бокса в ММА-перчатках, где проиграл Дамилу Шарафутдинову и одолел Давида Бархударяна.

Павел Шульский и Джейсон Гаверн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Против 33-летнего Шульского в ринг выйдет 46-летний Джейсон Гаверн, американский боксер, чей последний поединок состоялся в сентябре, когда он встретился с Кевином Джонсоном и уступил решением. При этом у Гаверна есть опыт выступлений против соперников совсем другого уровня, нежели Шульский. Гаверн бился с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером — правда, с обоими не дожил даже до середины боя. Зато в поединке с Олегом Маскаевым Джейсон уступил только единогласным решением, а самой большой победой в его карьере можно назвать встречу с Джеймсом Тони, которую Гаверн выиграл решением большинства судей.

Также в главном карде турнира против россиянина Эдгара Гукасяна выйдет американец Джемини Рамирес, а Игорь Свиридченков сразится с Питером Добсоном. Турнир состоится в челябинском дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 21.00 по московскому времени. Трансляция боев в прямом эфире телеканала РЕН ТВ начнется в 22.00 (мск).

Бокс
Джейсон Гаверн
Джемини Рамирес
Кевин Джонсон
Максим Бабанин
Павел Шульский
Эдгар Гукасян
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