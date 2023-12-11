«Буду осторожен, хотя ему уже сколько? 65?» Что говорили Бабанин и Джонсон перед боем

Пресс-конференция в преддверии турнира «Бойцовского клуба «РЕН ТВ».

Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном. В со-главном бою известный боец на голых кулаках Павел Шульский подерется с американцем Джейсоном Гаверном. В преддверии турнира спортсмены встретились на пресс-конференции и обсудили все наболевшее.

Павел Шульский — Джейсон Гаверн

Ведущий: — Джейсон, вы уже были в России, боксировали с Олегом Маскаевым. Тот бой для вас получился хорошим. Сейчас вы уже несколько дней находитесь в России — как вам изменения, которые с нашей страной произошли?

Гаверн: — Я в России уже в 12-й или 13-й раз, и каждый раз я вижу что-то новое. Россия мне очень сильно нравится, и я благодарен Владимиру Викторовичу за приглашение, прием здесь всегда теплый.

Ведущий: - На вашей стороне колоссальный профессиональный опыт, около 50 профессиональных боев в боксе, в то время как у вашего соперника такого опыта нет. Тем не менее вам предстоит встреча с гораздо более молодым соперником. Что перевесит?

Гаверн: — Да, конечно, можно подумать о моем большом возрасте, но за моими плечами большой опыт, и я планирую выиграть. Удачи ему, удачи его команде.

Павел Шульский и Джейсон Гаверн. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Паш, можно сказать, что это самое большое имя в вашей боксерской и в целом бойцовской карьере?

Шульский: — Всем добрый день. Да, я бы сказал, что можно. Это хороший оппонент с большим опытом, будем работать. В первую очередь я бы хотел сказать спасибо Владимиру Викторовичу, «Бойцовскому клубу «РЕН ТВ» за приглашение участвовать в таком мероприятии, всей команде спасибо за организацию. Знаю, что это очень нелегко. И хотел бы сказать спасибо своему командованию, которое меня отпустило на эти соревнования. Всем ребятам, кто меня знает, большое спасибо за поддержку, добрые слова. Будем стараться показать красивый бокс, за нами будет победа, по-другому никак.

Ведущий: — Бои Джейсона вы видели. Пару слов о том, каким вам видится Джейсон Гаверн.

Шульский: — Я смотрел его бои, он напористый, бьющий, жесткий. Работает что с дальней, что с ближней дистанции. Будем подбирать ключи, будем делать вещи.

Ведущий: — Нам ждать нокаут?

Шульский: — В бою посмотрим, я никогда не делаю ставки на нокаут, я рассчитываю на всю дистанцию боя, тем более работаем четыре раунда по три минуты, это не такая уж короткая дистанция.

Ведущий: — Расскажите о своей форме. Вы только что упомянули, что приехали с линии соприкосновения. Как оцените свою готовность?

Шульский: — Не скажу, что нахожусь в лучшей своей форме. Да, я нахожусь в зоне специальной военной операции, тренироваться в ней плодотворно не всегда получается. Занимаемся между своими военными обязанностями, в свободное время. Но надеюсь, что я подготовился к бою и моим друзьям не будет за меня стыдно.

Кевин Джонсон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Максим Бабанин — Кевин Джонсон

Ведущий: — Кевин, вы и в нардах уже заявили о своих притязаниях на титулы, но сейчас у вас все-таки бокс. Что скажете про Максима Бабанина? Как будете выигрывать?

Джонсон: — Ничто не победит опыт. Он работал в автосервисе, я строил дома, тусовался на виллах. Самое главное — это опыт, который не победить.

Ведущий: — Максим, я видел, что пассаж про автосервис ты не очень воспринял. Там, видимо, говорилось об уровне, что ты строил квартиры, а он строил пентхаусы.

Бабанин: — Всем здравствуйте, всех хочу поблагодарить, что дали мне такой бой. Готовится на второе число в RCC, поэтому готов. В «РЕН ТВ» не один раз дрался: все на уровне всегда, все под контролем. Выйду, покажу свою работу. Соглашусь, может, с ним про опыт. Но у меня любительский опыт тоже немаленький, поэтому куда там его пригласили? В «КАМАЗ-мастер»? Пускай лучше туда идет, я думаю, у него там поинтереснее получится.

Ведущий: — Кевин, опыт — это действительно то, чего у вас отнять невозможно. Мы видели ваши яркие победы, в том числе над Вячеславом Дациком, где вы одной передней рукой, одним джемом, одержали победу. Но Бабанин — это совершенно другого калибра боксер. Я думаю, что это самое серьезное имя из тех, с кем вы вообще будете в России встречаться на данный момент.

Джонсон: — Это все неважно. Дацик — это один вид еды, Бабанин — другой вид пирожка, ингредиенты к которому я подберу, ключики к которому я найду, и получится превосходное блюдо, которое можно будет съесть.

Ведущий: — Макс, Дацика назвали кексом, тебя пирожком, льстит тебе это?

Бабанин: — Сразу чувствуется, что что-то плохое про меня говорит. Ринг покажет.

Ведущий: — Тебя заводит немного такая дерзость?

Бабанин: — Конечно, заводит. Я с виду добрый парень, все знают, но выхожу в ринг и показываю свою работу совсем по-другому. Поэтому что сейчас впадать в какие-то перепалки, когда можно выйти в ринг и показать все, что умеешь. Кто будет пирожок, котлета, отбивная — это уже посмотрим.

Ведущий: — Кевин известен тем, что его очень трудно уронить. Из гигантского перечня звездных соперников досрочно выиграл только Энтони Джошуа. Есть ли для тебя мотивация закончить этот бой досрочно?

Бабанин: — Как правило, когда хочешь уронить соперника, никогда не получается. Поэтому буду настраиваться на шесть раундов. Я готовился на восемь, поэтому для меня это в принципе не проблема. Наверное, и зрителям будет больше интересно, когда будешь боксировать, показывать свой класс. Поэтому досрочная победа в ранних раундах, наверное, никого не устроит. А удар никто не отменял: появится возможность — закончу бой досрочно.

Ведущий: — Считаешь ли ты, что Кевин Джонсон пока самый серьезный оппонент в твоей профикарьере?

Бабанин: — Да, опытный, проигрывал очень мало досрочно, поэтому я считаю, что это такая проверка на прочность, хоть и ему уже сколько? 65 (Джонсону 44. - Прим. «СЭ»)? Все равно буду осторожен.