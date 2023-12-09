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Боксер Папин: «В бою Шульского и Гаверна сложно выделить фаворита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В предстоящем бою между россиянином Павлом Шульским и американцем Джейсоном Гаверном, который пройдет по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сложно выделить фаворита, заявил российский боксер Алексей Папин.

«Пашу знаю достаточно неплохо. Хороший парень, неплохой боксер, хорошо боксирует. Я думаю, что в любом случае будем болеть за него. Его соперника я не знаю. Не могу сказать, насколько будет конкурентный бой, кто является фаворитом в этом поединке. Но в любом случае будем болеть за своего, за Пашу», — приводит слова Папина РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Челябинске состоятся 15 декабря. Помимо поединка Шульский — Гаверн, в главном бою сойдутся россиянин Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.

Источник: РЕН ТВ
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