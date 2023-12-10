Романкевич считает, что Бабанин победит Джонсона

Кикбоксер Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя между россиянином Максимом Бабаниным против американца Кевина Джонсона.

«Мой прогноз, что Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

Поединок между Бабаниным и Джонсоном по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

На счету 35-летнего россиянина 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих.