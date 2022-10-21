Можно ли избавиться от седины без окрашивания? Советы эксперта
Что такое седина?
Формально сединой принято считать отсутствие свыше 70% пигмента в волосах, из-за чего они теряют свой природный оттенок, обретая стекловидную структуру. Но, сколько бы и в каком возрасте у вас ни появилось седых волос, вряд ли их прибавление порадует.
Цвет волосам, коже и глазам придает меланин. Уменьшение его выработки с возрастом и появление седины является естественным процессом старения. Бывает и преждевременная потеря пигмента волосами, обусловленная различными сбоями в организме.
Причины появления седины с точки зрения аюрведы?
Седина может появиться в любом возрасте от сильнейшего стресса. Но чаще всего это результат целого комплекса проблем, которые способствуют ее образованию. Обозначим главные, с точки зрения аюрведы:
-
нехватка меланина;
-
дефицит меди;
-
недостаток витамина Е;
-
избыток перекиси водорода.
У различных микроэлементов в нашем организме, одной функций из которых является сохранение пигмента в волосах, имеется еще множество других задач. Если количество микроэлементов оказывается слишком малым, в приоритете будут жизненно важные функции. Цвет волос в режиме выживания имеет отнюдь не первое значение. При регулярном дефиците витаминов и минералов седина гарантирована. Нехватка микроэлементов зачастую происходит из-за:
-
неправильного, несбалансированного питания;
-
однообразного рациона и диет;
-
нарушений в работе ЖКТ.
Если одна из систем находится в проблемном состоянии, велика вероятность сбоев и в других, сначала смежных и далее по цепочке. В итоге страдает весь организм.
Что такое аюрведа?
Аюрведу можно считать народной индийской медициной и традиционными знаниями о долголетии. Ее принципы полагаются на неразрывность физического здоровья человека с его психологическим состоянием и эмоциями, которые он проживает.
В качестве лечения используются:
-
подбор питания, согласно конституции человека и его физическому состоянию;
-
масла и травы, различные экстракты, натуральные препараты на их основе, не химия;
-
упражнения из йоги;
-
медитативные техники;
-
процедуры из аюрведы.
Кто такой Вивек Джоши?
Выходец из Индии Вивек Джоши вот уже почти десять лет живет в России. Он понемногу изучает русский язык и делится знаниями традиционной медицины, аюрведы, массажа и йоги.
Джоши имеет медицинское образование, и когда-то он служил правительству Индии в штате Уттаракханд. Сейчас улыбчивый индус объясняет нашим соотечественникам, в чем кроются истинные причины тех или иных проблем со здоровьем и как их преодолеть. Несмотря на диплом врача, именно аюрведические знания дали ему ответы на интересующие его вопросы.
Постановку диагноза индийский специалист делает путем обследования без использования оборудования на основе:
-
индивидуальных особенностей организма каждого пациента;
-
-
конституции тела.
В качестве методов лечения и профилактики заболеваний применяются процедуры очищения и омоложения.
Как избавиться от седины натуральными способами?
С точки зрения аюрведы избавиться от седины без применения окрашивания вполне реально. Для этого необходимо наладить работу всех систем организма и предоставить ему поступление жизненно необходимых веществ, чтобы вывести из режима экономии ресурсов.
Также важным является гармонизация не только физического здоровья, но и внутреннего, психологического состояния. В противном случае все ваши усилия пойдут насмарку.
Нормализация работы ЖКТ
Насытить организм необходимыми веществами невозможно, если присутствуют скрытые или явные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Избавиться от них можно с помощью пребиотиков.
Вивек Джоши не рекомендует обращаться к фармакологическим аналогам. Лучше прибегнуть к применению натуральных продуктов, таких как домашний белый йогурт (без вкусовых добавок) или привычная для россиян простокваша. Включив их на постоянной основе в свой рацион, вы обеспечите необходимую микрофлору своей пищеварительной системе, и все вещества будут усваиваться в полной мере.
Если у вас имеется непереносимость лактозы и молочные продукты вызывают аллергию, такой способ не подойдет.
Однако есть и другие варианты. К примеру, наладить работу ЖКТ поможет прием трифалы — аюрведического комплекса, состоящего из плодов индийского крыжовника и еще двух растений, напоминающих то ли сливы, то ли желуди — белерического миробалана и харитаки. Применяют их следующим образом:
-
в виде 1 чайной ложки порошка два раза в день спустя полчаса после еды;
-
в виде 2 таблеток два раза в день спустя полчаса после еды.
Трифала не только налаживает пищеварение, но и обладает омолаживающими свойствами:
-
нормализует давление;
-
снижает холестерин;
-
убирает отеки;
-
выводит жидкость из легких и т.д.
Повышение выработки меланина
Без пигмента, который придает цвет волосам, избавиться от седины невозможно даже в теории. С годами выработка меланина уменьшается из-за того, что синтезирующие его клетки отмирают, и это нормально. Но также нормально и то, что мы хотим выглядеть красивыми и молодыми как можно дольше.
Чтобы увеличить выработку меланина, Вивек Джоши предлагает включить в ежедневный рацион небольшую порцию грибов в любом виде, за исключением маринованного и соленого.
Выработке меланина могут препятствовать:
-
частое употребление копченостей;
-
рафинированный сахар и продукты с ним;
-
-
курение;
-
стрессы;
-
генетическая предрасположенность;
-
гормональная терапия (при этом высокий уровень эстрогена повышает выработку меланина).
Больше бывайте на свежем воздухе и ведите подвижный образ жизни.
Снижение концентрации перекиси водорода
В процессе нашей жизнедеятельности синтезируется приблизительно 65% перекиси водорода. Она необходима нашему организму так же, как и другие соединения. Но при этом ее избыток оказывает крайне негативное воздействие на клетки, окисляя их.
В отношении седины перекись способствует снижению выработки меланина и буквально выжигает пигмент. Наша задача — снизить концентрацию перекиси. Ферментами, относящимися к антиоксидантам и обеспечивающими выборочный распад пероксида водорода в нашем организме, являются каталаза и пероксидаза.
Каталазу можно получить из:
-
зеленого лука;
-
белокочанной и красной капусты, брокколи;
-
шпината;
-
сельдерея;
-
авокадо;
-
-
редиса и репы.
Пероксидазы достаточно содержится в составе:
-
киви;
-
шпината;
-
авокадо;
-
клюквы;
-
яблок;
-
груш;
-
земляники.
Повышение содержания меди
Чтобы избавиться от седины, необходимо повысить в рационе количество меди, способствующей выработке пигмента в теле волоса.
Как поясняет доктор Вивек Джоши, чем больше фермента тирозиназы в нашем рационе, тем больше меди в нашем организме и цвета на волосах. Тирозиназа относится к числу антиоксидантов. Потемнение разрезанного картофеля на воздухе происходит именно благодаря ей.
В аптеках можно встретить различные препараты с тирозиназой, но, согласно аюрведе, получить ее необходимое количество здоровый организм может и из пищи. Тирозиназу содержат:
-
рыба;
-
морепродукты;
-
оливки;
-
грибы.
Также медью богаты зеленые листовые овощи, бобовые и орехи.
Повышение количества витамина Е в рационе
Витамин Е называют витамином молодости. Это антиоксидант, необходимый не только волосам, поэтому зачастую он находится в дефицитном состоянии.
В большом количестве витамин Е содержится в:
-
семенах тыквы, подсолнечника, кунжута;
-
орехах (миндаль, арахис, кедровые и т.д.);
-
зеленых овощах;
-
оливках и оливковом масле;
-
лососе.
Старайтесь получить необходимые элементы из рациона, аптечные витамины своего рода обман для организма, подмена.
Избавляемся от стресса
Одна из главных причин большинства проблем со здоровьем, в том числе преждевременного старения, — стресс, который не просто уничтожает ваш организм, он не дает ему восстанавливаться, из раза в раз усугубляя проблемы. В современном мире сложно вырваться из этого замкнутого круга, но необходимо прикладывать усилия, работать над собой, своими мыслями, своим душевным состоянием, чтобы прийти к гармонии.
Использовать успокоительные не рекомендуется — они дают кратковременный эффект, но ваших проблем не решат.
Помочь своему организму можно, укрепив его и в физическом плане на уровне нервной системы, улучшив работу мозга. Для этого Вивек Джоши рекомендует использовать брахми, она же брами, расаяна или бакопа монье. Это индийская трава, щитолистник:
-
останавливает дегенеративные процессы в нервной системе;
-
проясняет разум;
-
полностью омолаживает организм.
Употреблять ее нужно натощак — 2 таблетки два раза в сутки.