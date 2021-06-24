Что будет, если есть кабачки каждый день?

Кабачок неприхотлив в уходе, доступен по цене и может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Тренер и нутрициолог Анастасия Симанова рассказывает, почему кабачки стоит чаще включать в свой рацион.

Согласно легенде, в древние времена жены рыбаков попросили богов подарить им овощ, вкусный как рыба, но растущий на земле. В дар они получили кабачки — любимый многими продукт, который летом можно найти практически на всех прилавках и огородах. Он неприхотлив в уходе, доступен по цене и может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Рассказываем вместе с тренером и нутрициологом Анастасией Симановой, почему кабачки стоит почаще включать в свой рацион.

Снизится вес

Кабачки всех сортов — очень низкокалорийные овощи: в 100 граммах продукта содержится всего 24 ккал. Примерно 95% от массы приходится на воду и клетчатку, что делает их идеальным диетическим продуктом. С помощью кабачков худеющие могут сильно разнообразить свой рацион, ведь многообразие блюд, которые из них готовят, впечатляет. Это могут быть супы, запеканки, икра, варенье, салаты и даже смузи. Предпочтение лучше отдавать последним вариантам, так как во время термической обработки многие витамины и антиоксиданты, содержащиеся в кабачках, разрушаются. Ну и, конечно, чтобы не добавить лишних калорий, лучше отказаться от использования масла и жирных соусов во время готовки.

Организм получит «витаминный заряд»

Овощи содержат большое количество витаминов и минералов, которые необходимы практически всем системам организма. Среди них:

· витамины группы В: В1, В2, B9;

· аскорбиновая кислота (почти 17% от суточной нормы в 100 граммах);

· никотиновая кислота;

· витамины A и E;

· железо;

· магний;

· цинк;

· каротиноиды лютеин и зеаксантин;

· калий и другие полезные элементы.

Полезные и лечебные свойства кабачков.

Повысится тестостерон

Большое количество железа в составе этих овощей способствует выработке главного мужского гормона тестостерона. Кроме того, регулярное включение кабачков в рацион на протяжении долгого времени способно увеличить подвижность сперматозоидов. Также продукт считается мужским афродизиаком, поэтому диету с большим количеством кабачков часто рекомендуют тем, кто имеет проблемы с потенцией.

Улучшится работа сердечно-сосудистой системы

Внушительное количество магния (33 мг на 100 г кабачков) и калия (460 мг) делает кабачки отличным продуктом для профилактики развития многих кардиологических заболеваний: ишемической болезни сердца, аритмии, артериальной гипертензии и других. При этом в кабачках практически отсутствует натрий, что также делает их очень полезными для людей, страдающих нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

Уйдут отеки

Благодаря высокому содержанию калия и воды кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость. Важно, что мочегонный эффект очень мягкий, при этом не происходит вымывания из организма важных микроэлементов. Поэтому людям, которые страдают отеками, при отсутствии противопоказаний будет очень полезно включать гарниры из этого овоща в свое ежедневное меню.

Улучшится пищеварение

Кабачок, особенно его кожура, содержит большое количество клетчатки. Она разбухает, создает ощущение сытости, а также служит пищей для полезных бактерий, которые обитают в кишечнике. Все это в совокупности приводит к улучшению перистальтики. Людям, страдающим запорами, рекомендуется съедать в день хотя бы одну порцию блюд из кабачка. А еще этот овощ — очень слабый аллерген, пюре из него часто используют в качестве первого прикорма для малышей.

Что будет, если есть кабачки каждый день? Фото Sean Gallup, Getty Images

Кожа станет красивее

Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей. Кроме того, существует множество рецептов масок из кабачка, которые помогают выровнять тон кожи.

Кому не стоит есть кабачки каждый день

Противопоказания к употреблению кабачков хоть и немногочисленные, но имеются. С осторожностью включать их в рацион, только в приготовленном виде и без кожуры, нужно при следующих заболеваниях:

· гиперацидный гастрит;

· язва желудка;

· почечная недостаточность и камни в мочевыделительной системе;

· острое воспаление и другие серьезные нарушения в работе пищеварительной системы.

Для всех остальных кабачки являются прекрасным продуктом для ежедневного употребления, особенно в летний сезон.