Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует есть рыбу по крайней мере два раза в неделю, особенно такую как лосось, озерная форель и сардины.

Рыба и многие морепродукты — это важная составляющая полноценного рациона человеческого питания. Ее достаточно легко готовить и удобно включать в свое ежедневное питание. Но что будет с нашим организмом, если регулярно потреблять рыбу? Какие можно получить преимущества и какие будут риски? Сегодня разбираемся, какую пользу и вред приносит ежедневное питание рыбой.

Как часто можно есть рыбу? Фото Dana Tentis: Pexels

Польза рыбы

Содержит большое количество питательных веществ

В рыбе в большом количестве присутствуют питательные вещества, которых недостает большинству людей:

— высококачественный белок,

— йод,

— витамин D,

— различные минералы.

Около 100 грамм филе лосося содержит почти всю рекомендуемую суточную норму витамина D. В одной столовой ложке жира печени трески (около 15 миллилитров) содержится порядка 200% от дневной нормы витамина D.

Такие виды рыбы, как:

— лосось,

— форель,

— сардины,

— тунец,

— скумбрия.

Они одни из самых благотворных, потому что в их составе много питательных веществ как раз на основе жира. Эти виды содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые имеют решающее значение для оптимального функционирования организма, мозга и тесно связаны с уменьшением риска многих заболеваний.

Для удовлетворения человеческого организма в омега-3 ученые рекомендуют есть лосось, форель или сардины не меньшего одного-двух раз в неделю. Если человек придерживается веганской диеты, то можно выбирать специальные добавки омега-3, сделанные из водорослей.

Многие виды рыб содержат много белка. В 100 граммах минтая его содержится около 16 грамм, а это около 30% рекомендованной суточной нормы. Помимо этого, в минтае мало жира (около 0,9 грамма на 100 грамм продукта) и много омега-3 (примерно 0,6 грамма на 100 грамм). Сама рыба содержит богатый набор аминокислот, необходимых в пищевом рационе каждого человека.

Какая рыба самая полезная. Фото РОСКАЧЕСТВО

Может снизить риск сердечного приступа и инсульта

Рыба — это один из самых важных продуктов для сердечно-сосудистой системы, которые есть в человеческом рационе. Научная работа в журнале Clinical Nutrition говорит о том, что люди, которые регулярно питаются рыбой, меньше подвержены:

— сердечным заболеваниям,

— инсульту и сердечному приступу.

В научной статье американского журнала клинического питания, в котором приняли участие более 40 000 мужчин в США, было замечено, что у тех, кто регулярно питался рыбой (1-2 раза в неделю), риск развития болезней сердца снизился на 15%.

Улучшает здоровье мозга

По результатам исследования 2005 года ученые сделали вывод, что люди, которые потребляют рыбу постоянно, имеют более медленные темпы снижения умственных способностей. С возрастом некоторые функции человеческого мозга могут снижать свою работоспособность. Несмотря на то что умеренное снижение с возрастом определенных функций — это нормальный процесс, все равно существует риск более серьезных заболеваний, например таких, как болезнь Альцгеймера. Также замечено, что у наблюдаемых в исследовании добровольцев было больше серого вещества — ткани человеческого мозга, которая регулирует работу памяти и эмоций.

Помогает при депрессии

Депрессия — распространенное психическое расстройство. По данным ВОЗ, более четверти миллиарда человек во всем мире страдает от этого недуга.

Исследования 2014 года показали, что люди, которые регулярно едят рыбу, гораздо реже впадают в депрессию. Другие многочисленные контролируемые испытания говорят о том, что жирные кислоты омега-3 помогают людям бороться с депрессией и значительно повышают эффективность употребляемых антидепрессантов. И еще могут помочь при таких психических заболеваниях, как биполярное расстройство.

Защищает зрение в старости

Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) — это одна из основных причин ухудшения зрения и слепоты у пожилых людей. Некоторые научные исследования установили, что регулярное употребление рыбы снижает риск развития ВДЖП у женщин на 42%. А в американском журнале клинического питания сообщается о том, что употребление жирной рыбы один раз в неделю может снижать риск неоваскулярной ВДЖП на 53%.

Употребление рыбы для спортивных тренировок

Для организма, испытывающего интенсивные спортивные нагрузки, нужно много микро- и макроэлементов. Разные виды рыб содержат эти компоненты. Например, в рыбе присутствует цинк, необходимый для выработки тестостерона — важного элемента в процессах роста мышц.

Помимо этого в ней есть йод — это вещество нужно для полноценной работы щитовидной железы, а недостаток его приводит к различным заболеваниям. В такой рыбе, как тунец, содержится много витамина В3 (никотиновая кислота). Он служит в организме для создания энергии в клетках и играет важную роль в нервной и мышечной деятельности.

Что важно для спортсменов — рыбный белок легче усваивается нашим организмом, чем мясной или из молочных продуктов. Это возможно благодаря отсутствию в ней насыщенных жиров и менее плотной структуре тканей мышц. В рыбе меньше 3% такого тяжело перевариваемого белка, как коллаген. В обычном мясе его около 20%.

Вред рыбы

Несмотря на то что питаться рыбой полезно, нужно знать о некоторых рисках, которые могут возникать при употреблении ее в пищу. Некоторые виды рыб могут содержать такие вещества, как:

— ртуть,

— полихлорированные дифенилы (ПХБ),

— диоксины и другие загрязнители.

Сначала они оказываются в грунтовых, озерных, речных и океанских водах из бытовых и промышленных отходов, а затем попадают в рыб. Чаще всего повышенный уровень этих веществ у старых хищных рыб и других морских млекопитающих. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило специальные рекомендации по потреблению рыбы для детей и беременных женщин:

— избегать употребления в пищу рыб с высоким уровнем загрязнения ртутью (таких как акула, рыба-меч, большеглазый тунец, королевская макрель или кафельная рыба);

— употреблять разнообразную рыбу и моллюсков с низким содержанием ртути (например, лосось и минтай);

— ознакомиться с региональными рекомендациями о безопасности рыбы, которая вылавливается в местных озерах, реках и прибрежных районах.

Какая рыба самая полезная. Фото Яндекс.Дзен

Также не совсем полезной считается малосольная рыба. Она сохраняет все полезные вещества, но при этом может быть вредна из-за содержания соли. Злоупотребление такими продуктами дает дополнительную нагрузку на сердце, почки, печень и кровеносную систему человека. Помимо этого, слабосоленая рыба может вызвать гельминтозы — болезни, которые вызывают паразиты гельминты.

Ученые из Гарварда рекомендуют людям есть рыбу два раза в неделю. При этом они отмечают, что для большинства людей нормально есть рыбу каждый день и это безусловно лучше, чем ежедневно есть, например, говядину. Но нужно не забывать про личные особенности каждого организма, у многих людей может быть аллергия или определенные болезни желудочно-кишечного тракта, поэтому при появлении каких-либо болезненных ощущений в организме после употребления рыбы обязательно обратитесь к врачу.