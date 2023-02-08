Эксперт назвал 5 направлений для короткого романтического путешествия

Основатель российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru Алексей Черепахин эксклюзивно для «СЭ» рассказал, куда можно отправиться в короткое романтическое путешествие в ближайший месяц. «Февраль — очень подходящее для этого время. Период рождественских каникул закончился и отели, а также авиакомпании могут снижать цены (не в праздничные даты), добиваясь максимальной загрузки», — пояснил специалист главное преимущество февральских путешествий.

Алексей Черепахин обратил внимание на то, что зима близится к концу, и на южных направлениях уже редки морозы и снег. Возможно, поэтому безусловным фаворитом февраля, согласно рейтингу бронирования, выступает Сочи. «Это тот самый город, где возможно все — и отправиться на горнолыжные склоны, и насладиться солнцем на набережной. Например, на период «около 14 февраля» именно Сочи собрал 26% всех бронирований. Средняя стоимость суток проживания — 2268 рублей», — поделился эксперт. На втором месте по популярности курорт Красная Поляна — 13% бронирований. Стоимость суток проживания в эти дни уже достигает 8512 рублей.

Третье направление, которое неизменно пользуется популярностью — Санкт Петербург, порядка 12% бронирований. «Санкт-Петербург — город для романтических путешествий в любой сезон. Средняя стоимость суток проживания здесь в феврале — 2541 рублей», — пояснил Алексей Черепахин.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на Калининград, Светлогорск и Зеленоград, где можно посмотреть на европейскую зиму и сделать сотни романтических фотографий на фоне городских «декораций».

Тем, кто хочет романтики настоящей русской зимы, Алексей Черепахин предложил отправиться в направлении Суздаля, Владимира и Рязани. «В этих городах, кроме всего прочего, проводятся прекрасные масленичные гулянья», — заключил специалист.