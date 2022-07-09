Как начать заниматься йогой дома с нуля

Практически любой вид йоги предназначен для здоровых людей. Хотя существует такое направление, как йогатерапия, самостоятельно при наличии проблем со здоровьем ей заниматься нельзя: только после консультации с врачом и только под наблюдением йогатерапевта, а не обычного инструктора.

Виды противопоказаний:

— хронические заболевания;

— наличие последствий травм;

— повышенное артериальное давление.

Во всех перечисленных случаях необходимо проконсультироваться с врачом о возможности начала занятий йогой.

Занятия йогой дома. Фото Global Look Press

Беременность

В различных источниках можно найти информацию, что йога полезна беременным. На самом деле выполнение некоторых техник может оказаться опасным для здоровья женщины. Но при отсутствии проблем со здоровьем беременные могут посещать специализированные классы по йоге для беременных.

Подготовка к занятиям йогой для новичков

Есть мнение, что для того чтобы заниматься йогой, нужно быть гибким. В действительности в йоге есть множество вариаций занятий на любой уровень подготовки. Главное — не спешить и относиться с чуткостью к своему телу и здоровью.

Тем, кто всю жизнь был далек от йоги или хотя бы утренней зарядки, рекомендуется до начала занятий йогой две недели практиковать суставную гимнастику или лечебную физкультуру, чтобы подготовить тело. После этого можно переходить к выполнению несложных асан.

Перед каждым выполнением асан необходимо делать разминку из суставной гимнастики или лечебной физкультуры. Без разминки повышается риск навредить здоровью.

Не рекомендуется выполнение сложных асан без надлежащей подготовки. Начинать следует с простого, по мере привыкания тела можно постепенно усложнять технику. Здесь, как и в любой тренировке, работает правило: лучше сделать меньше и легче, но без вреда здоровью.

Занятия йогой дома. Фото Global Look Press

Можно ли заниматься без инструктора

Тем, кто планирует начать занятия йогой с нуля, желательно обратиться к опытному инструктору. Это связано с тем, что асаны и техники должны выполняться в соответствии с определенными правилами и с учетом особенностей тела практикующего (мышечное строение, физическая подготовка). Грамотный специалист видит и учитывает особенности тела занимающегося, в соответствии с ними дает указания и рекомендации. Важно найти инструктора, который владеет техниками, позволяющими поэтапно входить в выполнение упражнений, и сумеет при необходимости заменить сложную асану для практикующего. Обычно в студиях йоги дают нагрузку по самому сильному, но хороший преподаватель уделяет внимание и помогает новичкам, менее гибким и менее подготовленным.

Начинающие могут попросить инструктора составить поэтапный план занятий, который позволит постепенно, по мере готовности тела, переходить от одного комплекса к другому.

Но начать занятия можно и самостоятельно.

Самостоятельные тренировки по видео

В Интернете очень много различных видео с занятиями по йоге, которые можно повторить дома. Они подходят в большей степени для тех, кто уже занимался йогой либо другими тренировками.

В любом случае для самостоятельных занятий следует выбирать комплексы для начинающих. Перед тем как начать практиковать, нужно обязательно посмотреть видео полностью, чтобы убедиться в том, что техники подходят по уровню подготовки. Рекомендуется выбирать видеозаписи, где дается подробный инструктаж и представлены различные варианты выполнения техник.

Во время выполнения нужно прислушиваться к телесным ощущениям. Небольшой дискомфорт может быть вызван неэластичностью мышц, но боли быть не должно. Если появляется серьезный дискомфорт или боль, нужно прекратить выполнение упражнения, так как это сигнал, что что-то выполняется не так. Также при выполнении упражнений телу не должно быть жарко, если только разогрев тела не вызван особенностью помещения или динамичностью выполнения техник.

Занятия йогой дома. Фото Global Look Press

Одежда для йоги

Заниматься нужно в одежде из натуральных тканей (хлопок, лен, вискоза). Во время занятий тело должно дышать, воздух должен свободно проникать сквозь волокна, тело не должно перегреваться (некоторые виды синтетических тканей препятствуют нормальному теплообмену).

Инвентарь

Необходимо приобрести специальный коврик для йоги. Тканевые коврики, покрывала не подойдут! Основное свойство коврика — противодействие скольжению рук и ног и обеспечение хорошего сцепления во время выполнения стоячих или перевернутых асан.

Остальной инвентарь для выполнения асан нужно покупать по мере необходимости — то, что требуется именно сейчас.

Питьевой режим

Нужно ли пить во время занятий, зависит от вида йоги. Если занятия предполагают череду асан и статичных телесных упражнений, как, например, в хатха-йоге, йоге- айенгара, аштанга-виньясе-йоге и т.п., то во время занятий пить не рекомендуется, а вот после следует выпить достаточное количество воды. Если же это разновидности раджа-йоги, такие как кундалини-йога, которые включают в себя динамичные упражнения, техники на выносливость и пранаямы, то между сетами необходимо делать по два-три глоточка воды, так как во время занятий усиливается процесс обмена веществ. После занятия также рекомендуется выпить достаточное количество воды.

Пить можно не позднее чем за час до занятия, далее допускается сделать лишь пару глотков воды.

Прием пищи также должен быть не позднее чем за два часа до занятий и не ранее чем через час после.

Занятия йогой дома. Фото Global Look Press

Какие напитки допустимы

Во время и после занятий пить можно только воду. Все прочие напитки за час до практики, во время практики и сразу после практики не допускаются.

С осторожностью следует относиться к кофе, потому что кофе и йога повышают кровяное давление. Пить кофе можно за несколько часов до или через несколько часов после занятий йогой.