Что будет, если есть йогурт каждый день?
08:00
Турецкие ученые назвали йогурт кладезем важных для здоровья элементов. Статью о популярном молочном продукте опубликовали на сайте Haber7. В ней отмечается, что йогурт содержит пробиотики, помогающие облегчить реакцию организма на аллергены, например, пыльцу.
Также йогурт полезен при болезни Крона, раке, синдроме хронической усталости. Пробиотики йогурта уменьшают воспаление в организме. А еще этот продукт богат и фосфором. Употребление йогурта позитивно влияет на ЖКТ, уменьшает риск возникновения диареи.
Ученые советуют есть йогурт тем, кто хочет похудеть, так как он низкокалорийный, но в то же время питательный. Употреблять его рекомендуется за 30 минут до завтрака или за 45 минут до сна на ночь.
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