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Что будет, если есть йогурт каждый день?

08:00
Что будет, если есть йогурт каждый день? Фото Global Look Press
Что будет, если есть йогурт каждый день? Фото Global Look Press

Турецкие ученые назвали йогурт кладезем важных для здоровья элементов. Статью о популярном молочном продукте опубликовали на сайте Haber7. В ней отмечается, что йогурт содержит пробиотики, помогающие облегчить реакцию организма на аллергены, например, пыльцу.

Также йогурт полезен при болезни Крона, раке, синдроме хронической усталости. Пробиотики йогурта уменьшают воспаление в организме. А еще этот продукт богат и фосфором. Употребление йогурта позитивно влияет на ЖКТ, уменьшает риск возникновения диареи.

Ученые советуют есть йогурт тем, кто хочет похудеть, так как он низкокалорийный, но в то же время питательный. Употреблять его рекомендуется за 30 минут до завтрака или за 45 минут до сна на ночь.

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Галина Глазко все материалы автора
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