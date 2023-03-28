Lifestyle
Хобби
Новости Статьи Авто
Игры
Главная
Lifestyle
Хобби

Сегодня, 13:20

Стоматолог дала 3 совета, которые помогут приучить ребенка чистить зубы

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото istockphoto.com

Детский стоматолог Елизавета Лапухина рассказала порталу «Клопс», как привить малышу привычку чистить зубы. «Чистка зубов — это такая же гигиеническая процедура, как принятие ванной, подравнивание ногтей или смена подгузников. Не всем детям нравятся подобные манипуляции, но мы, взрослые, понимаем их необходимость», — подчеркнула специалист.

Как отметила Елизавета Лапухина, чтобы сформировать у ребенка привычку, нужно придерживаться трех принципов: регулярность действия — чистим зубы утром и вечером, при необходимости чаще; повторяющийся ритуал — например, включайте перед чисткой зубов один и тот же мультфильм; возможность выбора — пусть ребенок сам выберет зубную пасту и щетку. «Детям, как правило, все нравится под настроение. Если он плачет — это не означает, что ему не хочется ничего делать или больно. Возможно, сегодня он просто не хочет чистить зубы клубничной пастой», — подытожила стоматолог.

Ранее мы рассказывали, какие фразы психологи не рекомендуют говорить детям.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
Советы и рекомендации
0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Жердева снова отчислили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт назвал 5 направлений для короткого романтического путешествия
Новости
RSS RSS
Все новости