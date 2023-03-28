Стоматолог дала 3 совета, которые помогут приучить ребенка чистить зубы

Детский стоматолог Елизавета Лапухина рассказала порталу «Клопс», как привить малышу привычку чистить зубы. «Чистка зубов — это такая же гигиеническая процедура, как принятие ванной, подравнивание ногтей или смена подгузников. Не всем детям нравятся подобные манипуляции, но мы, взрослые, понимаем их необходимость», — подчеркнула специалист.

Как отметила Елизавета Лапухина, чтобы сформировать у ребенка привычку, нужно придерживаться трех принципов: регулярность действия — чистим зубы утром и вечером, при необходимости чаще; повторяющийся ритуал — например, включайте перед чисткой зубов один и тот же мультфильм; возможность выбора — пусть ребенок сам выберет зубную пасту и щетку. «Детям, как правило, все нравится под настроение. Если он плачет — это не означает, что ему не хочется ничего делать или больно. Возможно, сегодня он просто не хочет чистить зубы клубничной пастой», — подытожила стоматолог.

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