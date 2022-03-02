Врач назвал пульс выше 120 ударов в минуту опасным для жизни человека

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков рассказал о критических порогах сердечного ритма.

«Барадикардия — это замедление сердечного ритма до 38-42 ударов в минуту, так же как и учащение сердечного ритма — больше 110-120 ударов — является крайне опасными. Они чреваты тем, что являются признаками сердечной смерти. Пароксизмальная синусовая тахикардия начинается со 130-140 ударов в минуту. В этой ситуации сердце испытывает большие нагрузки и кислородную недостаточность», — приводит слова 5-tv.ru.

Причиной брадикардии, по словам эксперта, могут быть аутоиммунные заболевания, заболевания коронарных артерий, нарушение внутрисердечной проводимости, ревматоидные изменения, а также врожденные пороки сердца. При замедлении ритма необходимо обратиться к кардиологу.

Если же нарушение сердечного ритма произошло впервые, то нужно вызвать скорую медицинскую помощь, врачи которой сделают ЭКГ и установят причины проблем.