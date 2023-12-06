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Сегодня, 16:15

Канчельскис — о разбирательствах с «Тоболом»: «Дойдем до президента Казахстана»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, как проходит разбирательство с клубом после его увольнения.

«Пока разбираемся, юристы занимаются всеми делами. Надо будет, подадим в суд, не надо — будем другими путями разбираться. В скором времени будут интересные вещи, которые весь мир узнает. Ждем-с. Со всеми там будем разбираться. Очень много людей задействовано на высшем уровне. Дойдем до президента Казахстана и будем разбираться», — сказал Канчельскис «СЭ».

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. До этого Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор» (2019-2020).

Андрей Канчельскис
ФК Тобол
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