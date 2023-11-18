В ВАДА рассказали о последствиях для спортсменов-участников Игр Дружбы

Глава ВАДА Витольд Банька рассказал, какие последствия могут ожидать спортсменов, которые примут участие в Играх Дружбы.

«Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа. Так что те, кто решат участвовать, могут столкнуться с последствиями», — цитирует Баньку ТАСС.

В ВАДА отметили, что у агентства не было никаких контактов с организаторами Игр Дружбы. Ранее в агентстве заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

17 ноября в оргкомитете Игр дружбы уверены в скором устранении недопонимание с ВАДА.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.