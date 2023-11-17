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Игры дружбы

Допинг

Сегодня, 17:14

В ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли негативно высказался о проведении Россией Игр дружбы.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу. Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — приводит РИА Новости слова Ниггли.

Также в ВАДА заявили, что на Играх дружбы организация не сможет наблюдать за соблюдением антидопинговых правил, поэтому атлеты не будут обеспечены системой справедливости.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Источник: РИА Новости
ВАДА
РУСАДА
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