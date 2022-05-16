Финны растерзали американцев на домашнем ЧМ! За США забил только сын советского хоккеиста

Пока Суоми и Канада — главные фавориты турнира.

Чемпионат мира. Группа B

Финляндия — США — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Гранлунд — 2 (бол., Маннинен, Лехтонен), 17:20 — 1:0. Филппула — 1 (бол., Иннала, Ватанен), 24:42 — 2:0. Маннинен — 2 (Саллинен, Гранлунд), 25:36 — 3:0. Лехтонен — 1 (Хартикайнен, Маннинен), 30:50 — 4:0. Гальченюк — 1 (Хьюз, Джонс), 58:22 — 4:1.

Вратари: Олкинуора — Манн.

Штраф: 14 — 29.

Броски: 25 (11+11+3) — 30 (8+6+16).

Судьи: Норд, Рохач.

16 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Сборная США по традиции привозит на чемпионат мира состав из молодых и не особо известных игроков. Так произошло и на этот раз: к звездам можно отнести разве что защитника «Чикаго» Сета Джонса. К более-менее известным игрокам — защитника «Виннипега» Нэйта Шмидта да Алекса Гальченюка из «Аризоны». Конечно, этого мало, чтобы войти в число фаворитов турнира, но следить за американцами всегда интересно — по крайней мере, с точки зрения перспективы. Но в матче против Финляндии шансов у США не было.

Главная ударная сила Суоми собрана в первой пятерке. В бывшей тройке «Салавата Юлаева» с Хартикайненом и Манниненом Маркуса Гранлунда заменил старший брат Микаэль. Учитывая то, что последний — один из лучших нападающих «Нэшвилла», это замена с улучшением качества. В обороне — экс-звезда московского «Динамо» Хиетанен и сбежавший из СКА Микко Лехтонен. Именно эти парни и организовали первый гол финнов в матче. Лехтонен выбил шайбу у соперника, Маннинен мгновенно отпасовал Гранлунду, который поразил ворота Манна.

Валттери Филппула в этом сезоне уже не играет в НХЛ — перед этим сезоном прославившийся в «Детройте» универсальный центрфорвард вернулся в Европу, подписав контракт со швейцарским «Серветтом». Видимо, Филппула соскучился по чемпионатам мира — он не играл на них пять лет. Сегодня на его счету второй гол финнов, а вскоре Маннинен довел преимущество до трех шайб. Окончательно выбил американцев гол Лехтонена.

Вторая половина матча выдалась максимально скучной. Финны не особо рвались забивать еще, а у американцев, кажется, не было на это сил. Все, на что хватило «звездно-полосатых» — это красивый гол Гальченюка из-под ноги. Впрочем, это не отменяет того факта, что у США очень сырая команда. Вряд ли способная на большее, чем выйти из группы.

Финны же по такой игре — главные фавориты турнира наряду с канадцами. Напомним, что в прошлом году именно эти сборные играли в финале. Ждать ли повторения?