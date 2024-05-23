В первом четвертьфинале обошлось без сенсаций.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3.

Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5).

Судьи: Каукокари, Франо.

23 мая. Прага. «О2 Arena».

Канада может привезти на чемпионаты мира разный состав по именам, но основные принципы сборной не меняются из года в год. Подбор игроков и средний уровень мастерства позволяют не беспокоиться за комплектование команды. Исключение — вратарская позиция. Первый номер канадцев Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» на групповом этапе не вошел даже в топ-30 вратарей по проценту отраженных бросков, хотя не проиграл ни одного матча. Генеральный менеджер «Кленовых» Рик Нэш по составу выдержал баланс между молодыми талантами и опытными игроками. Некоторых, как Джона Тавареса и Брендона Танева, можно отнести к ветеранам. Неудивительно, что с таким подбором игроков канадцы без особых проблем вышли в полуфинал.

Мощное начало важных матчей вшито в генетический код канадских хоккеистов. Разбудите меня через 20 лет, и я расскажу, что «Кленовые» все так же включают ноги с первых смен и стараются задавить растерявшегося соперника. Словакией руководит возрастной тренер Крэйг Рэмзи. Полагаю, он учитывал это в плане на игру, но напор канадцев все равно сработал. К пятой минуте «Кленовые» забросили две шайбы и создали комфортное преимущество. К первой коммерческой паузе красно-черные вели по броскам 8-1 — статистика отражает, что начало матча полностью прошло под контролем Канады.

Словакию оживил неудачный рикошет, когда Брендон Хэгел переправил шайбу в свои ворота. В первом периоде забивали только канадцы, но с небольшой оговоркой. После курьезного гола словаки, подгоняемые вперед полными трибунами, подняли голову и преобразились. Игра выровнялась, «Кленовые» растеряли преимущество. У ворот Биннингтона моменты стали возникать чаще, но словаки не забили. А во втором периоде канадцы наказали соперника за провал в обороне. Коннор Бедард скромно провел вторую половину группового этапа, но в первом матче плей-офф выдал роскошный пас на Ника Пола. Габаритному форварду оставалось не промахнуться в открытый угол ворот.

Словаки могут винить только себя, что к началу третьего периода по-прежнему горели в две шайбы. Бело-синие наиграли по меньшей мере на два гола. Канадцам и лично вратарю Биннингтону откровенно везло. Юрай Слафковски на старте третьего периода попал в штангу. К своим моментам канадцы отнеслись более ответственно. Почти синхронно словаки пропустили четвертую и пятую шайбы. Отметим шикарные действия Пола: форвард «Тампы» вывел Дилана Гюнтера на роскошную позицию, откуда оставалось только не попасть во вратаря.

Канада на групповом этапе умудрилась пропустить пять шайб за период от Австрии. Против Словакии «Кленовые» отказались от подобной щедрости, только позволив отыграть два гола. Пол оформил дубль футбольной подкидкой по пустым воротам и окончательно похоронил интригу. Легкой прогулкой четвертьфинал не получился, но и больших усилий против команды Крэйга Рэмзи прикладывать не пришлось. Канадцы буднично проходят в полуфинал. Словакию подвели реализация моментов и осторожный, а местами трусливый старт матча. Против «Кленовых» нельзя начинать игру с быстрых 0:2.