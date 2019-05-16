Владислав Третьяк: "Матч с итальянцами получился тренировочным для сборной России"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал тренировочным матч чемпионата мира против Италии (10:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

- К такому матчу можно относиться, как к тренировочному, - цитирует ТАСС Третьяка. - Итальянская команда на этом турнире выглядит не очень сильно, много шайб пропускает. Матч, как тренировка к следующей игре, ребята отрабатывают игру в пас, взаимодействия - это очень важно. С хорошим настроением выходит на следующую игру. Всегда есть сильные команды, есть слабые.

Командная работа, ребята получают удовольствие от игры, соперники позволяют делать все, что хочешь. Наши ребята профессионально выполняют свой долг и забрасывают, хотелось бы, чтобы еще и Малкин забил, у него моментов много, но пока только отдает. Психологически Овечкину и Кузнецову должно быть легче.

Очень здорово, что Василевский не пропустил, я люблю, когда вратарь играет "на ноль".