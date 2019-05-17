Василевский - в воротах сборной России на матч с Латвией

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский будет основным голкипером сборной России на на матч чемпионата мира с командой Латвии​.

Об этом сообщил главный тренер Илья Воробьев. Игра пройдет завтра (начало – в 13.15 по московскому времени).

Василевский на этом ЧМ стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. (Игорь Еронко)

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