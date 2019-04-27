Сборная Канады перед чемпионатом мира по хоккею-2019 пополнится форвардом "Торонто" Джоном Таваресом и нападающим "Вегаса" Марком Стоуном, сообщает в Твиттере журналист Даррен Дрегер. Оба игрока присоединятся к команде до конца апреля.

Таварес и Стоун завершили выступления в Кубке Стэнли - "Торонто" и "Вегас" вылетели из первого раунда, уступив в седьмых матчах "Бостону" и "Сан-Хосе", соответственно.

Таварес в этом сезоне набрал 88 (47+41) очков, в плей-офф - 5 (2+3). На счету Стоуна 73 (33+40) очков в "регулярке" и 6 голов в Кубке Стэнли.