Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Сборная США обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 3:0.
В составе победителей отличились Мэтт Коронато, Ник Пербикс и Каттер Готье.
Полуфинальные пары станут известны по итогам оставшихся матчей четвертьфинала: Швейцария — Германия, Швеция — Латвия, Канада — Финляндия.
Хоккей
Чемпионат мира
1/4 финала
США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Коронато — 2 (Хатсон, Маккей), 12:04 — 1:0. Пербикс — 2 (Гримальди), 28:53 — 2:0. Готье — 7 (Тайнан), 49:57 — 3:0.
Вратари: Десмит — Веймелка (56:30 — 57:21, 57:39).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 34 (11+14+9) — 15 (2+9+4).
Судьи: Сьюэлл, Франнсен.
25 мая. Тампере. Nokia Arena.
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