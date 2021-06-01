Сборная США обыграла Италию и вышла в лидеры группы В на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США победила команду Италии (4:2).

В составе победителей по дублю сделали Кевин Лабанк и Конор Гарланд. У итальянцев забивали Лука Фриго и Стефано Джильяти.

Американцы набрали 18 очков и заняли первое место в группе В. У Италии ноль очков и последняя, восьмая позиция.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира

Группа В

Италия — США — 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Лабанк — 1 (Ши), 6:54 — 0:1. Лабанк — 2 (Бенайерс, Кленденинг), 10:33 — 0:2. Гарлэнд — 2 (Робертсон, Теннисон), 19:45 — 0:3. Фриго — 2 (Тривеллато), 21:01 — 1:3. Гарлэнд — 3, 29:54 — 1:4. Джильяти — 1, 46:33 — 2:4.

Вратари: Фадани (58:00) — Эттингер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 11 (2+5+4) — 43 (19+10+14).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

1 июня. Рига. «Арена Рига».