Словацкий хоккеист Хромяк стал автором первой шайбы на чемпионате мира-2023

Игрок сборной Словакии Мартин Хромяк стал автором первой шайбы на чемпионате мира-2023 по хоккею.

Хромяк открыл счет в матче с командой Чехии на 5-й минуте первого периода матча группы В.

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию данного права. Сборная России также не допущена до участия в ЧМ.