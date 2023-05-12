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Сегодня, 16:49

Словацкий хоккеист Хромяк стал автором первой шайбы на чемпионате мира-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мартин Хромяк забросил первую шайбу на чемпионате мира 2023 года.
Фото AFP

Игрок сборной Словакии Мартин Хромяк стал автором первой шайбы на чемпионате мира-2023 по хоккею.

Хромяк открыл счет в матче с командой Чехии на 5-й минуте первого периода матча группы В.

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Изначально хозяином турнира был Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию данного права. Сборная России также не допущена до участия в ЧМ.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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