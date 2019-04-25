Сборная России по хоккею в своем официальном Твиттере объявила состав на второй матч с командой Латвии в рамках Еврочелленджа. Он выглядит так:

Вратари: Георгиев, Коновалов;

1-е звено: Ткачев, Бурмистров, Плотников, Рафиков, Любушкин;

2-е звено: Ковальчук, Кадейкин, Барабанов, Хафизуллин, Зуб;

3-е звено: Жафяров, Алексеев, Злобин, Киселевич, Елесин;

4-е звено: Голышев, Красковский, Якупов, Сергеев, Коршков.

Состав на второй матч с Латвией в рамках Еврочелленджа 👇#снамироссия pic.twitter.com/Kov8jchshF – Хоккей России (@russiahockey) 25 апреля 2019 г.

Первый матч закончился победой россиян со счетом 4:2.

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