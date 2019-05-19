Сборная России объявила состав на матч с командой Швейцарии

Сборная России по хоккею объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира против Швейцарии. Ворота будет защищать Александр Георгиев.
Вратари: Георгиев, Василевский;
1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;
2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;
3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Телегин, Задоров, Барабанов.
Который сейчас час? Самое время изучить состав на сегодняшний матч! #снамироссия pic.twitter.com/1NPcq9YqY8– Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.
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