Сборная России объявила состав на матч с командой Швейцарии

Сборная России по хоккею объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира против Швейцарии. Ворота будет защищать Александр Георгиев.

Вратари: Георгиев, Василевский;

1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;

2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;

3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;

4-е звено: Ковальчук, Андронов, Телегин, Задоров, Барабанов.

Который сейчас час? Самое время изучить состав на сегодняшний матч! #снамироссия pic.twitter.com/1NPcq9YqY8 – Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.

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