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Сегодня, 16:10

Казахстан — Латвия: смотреть трансляцию матча чемпионата мира 2024 в прямом эфире

Матч группового этапа ЧМ-2024 по хоккею Казахстан — Латвия начнется в 17:20 14 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Казахстана.
Фото Global Look Press

Казахстан сыграет против Латвии в матче группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею во вторник, 14 мая. Встреча пройдет в Остраве и начнется в 17:20 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира по хоккею покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.tu. Прямой эфир стартует в 17:15.

Латвия стартовала на мировом первенстве с побед над Польшой (5:4 ОТ) и Францией (3:2 ОТ). Казахстан в дебютной встрече выиграл у Франции (3:1), но затем потерпел крупное поражение от Словакии (2:6).

В группе B также выступают сборные Швеции, Словакии, США, Германии, Франции и Польши.

Сборные ранее встречались между собой в рамках чемпионата мира-2023. Тогда Латвия одержала разгромную победу со счетом 7:0.

Чемпионат мира по хоккею 2024: последние новости, расписание матчей и статистика

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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