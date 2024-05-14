Капитан сборной Латвии Даугавиньш: «Хоккеисты Казахстана захотят взять реванш за прошлый год»

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от матча с Казахстаном на чемпионате мира-2024 в Чехии.

«Будет очень тяжёлый матч сегодня. Казахстан хорошо играет. Они помнят прошлый год и хотят взять реванш», — приводит слова хоккеиста Legalbet.

На прошлогоднем чемпионате мира в элитном дивизионе сборная Латвии обыграла Казахстан со счётом 7:0. Встреча группы B состоится сегодня, 14 мая, и начнется в 17.20 по московскому времени.

После двух туров команда Казахстана набрала три очка и занимает пятое место в группе. У сборной Латвии четыре очка и вторая строчка.