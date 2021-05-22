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РУСАДА в апреле протестировало 13 игроков сборной России по хоккею

14:44
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле проверили на допинг 37 хоккеистов КХЛ, из которых 13 включены в состав сборной России на чемпионат мира в Риге (Латвия), сообщает ТАСС.

В минувшем месяце агентство протестировало хоккеистов четырех клубов КХЛ, вышедших в полуфинал Кубка Гагарина: СКА (12 игроков), ЦСКА (10), «Авангарда» (9) и «Ак Барса» (6). В числе протестированных оказались участники чемпионата мира по хоккею: Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Владислав Каменев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов и Александр Самонов (все — СКА); Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов и Антон Слепышев (все — ЦСКА), а также Сергей Толчинский («Авангард») и Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. В первом матче на турнире сборная России обыграла Чехию (4:3). Сегодня, 22 мая состоится вторая игра россиян против Великобритании. Начало — в 16.15 (мск).

Видеотрансляция матча будет доступна здесь

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11445287

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