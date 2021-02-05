Фазель прокомментировал возможное использование «Катюши» вместо гимна России на ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о возможном использовании песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионате мира-2021.

«Решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна России на чемпионате мира еще не принято. Сообщения под источником о «Катюше» можно воспринимать как шутку. Ранее мы с вами говорили, что почему нет. Но нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна. Мы будем с ФХР обсуждать, что это будет за музыка. Возможно, вместо гимна РФ будет звучать гимн ИИХФ», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России. Комиссия спортсменов ОКР предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.