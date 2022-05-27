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«Стыдоба. Так вам и надо». Реакция шведских болельщиков на проигрыш Канаде

Реакция шведских болельщиков на проигрыш Канаде
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная Швеции после поражения от Канады.
Фото AFP

Сборная Швеции в четвертьфинале чемпионата мира-2022 уступила в овертайме Канаде со счетом 3:4.

Болельщики шведской команды после поражения оставили комментарии под видеообзором матча.

«Боже мой, один из самых сумасшедших концовок».

«Какой провал. Мне жаль шведских игроков, их СМИ полностью уничтожат их».

«Я думал, что такой крах возможен только для Финляндии».

«Стыдоба. Так вам и надо».

«Канада играла ужасно. Они выиграли эту игру, но это было незаслуженно».

Ранее сообщалось, что хоккеисты массово отказались играть за сборную Швеции на ЧМ-2022.

В полуфинале турнира Канада сыграет с Чехией. Матч пройдет 28 мая и начнется в 18:20 мск.

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