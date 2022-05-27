Латвия и Финляндия примут чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в России

Международная федерация хоккея на конгрессе ИИХФ утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года, сообщает ТАСС.

Совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.