Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:15

Латвия и Финляндия примут чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Латвия и Финляндия примут чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был пройти в России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международная федерация хоккея на конгрессе ИИХФ утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года, сообщает ТАСС.

Совместная заявка Федерации хоккея Латвии и Финского хоккейного союза была единственной. Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Источник: https://tass.ru/sport/14749311
Хоккей
6
2
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Угрозы США, окрики WADA, защита в России. Что происходит с допинг-делом Камилы Валиевой после Олимпиады-2022 в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Стыдоба. Так вам и надо». Реакция шведских болельщиков на проигрыш Канаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости