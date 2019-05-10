Разгромит ли Россия Норвегию? Онлайн с Еронко и Шевченко – в 16.30

С сегодняшнего дня на Ютуб-канале "СЭ" – ежедневные эфиры о чемпионате мира по хоккею. В 16.30 по московскому времени – онлайн из Братиславы с Игорем Еронко и Алексеем Шевченко, а после матча Россия – Норвегия, которая стартует в 17.15 – с Михаилом Зислисом и Евгением Белоусовым.

Главные темы онлайна Еронко и Шевченко:

– Состав сборной России на чемпионате мира

– Прогнозы на ЧМ-2019

– Матч Россия – Норвегия

– Другие встречи игрового дня на ЧМ

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