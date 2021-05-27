Победы США и Финляндии еще ухудшили положение Канады. Она по-прежнему на грани вылета с чемпионата мира

После матчей США — Латвия (4:2) и Финляндия — Италия (3:0) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так (у всех по 4 матча):

Финляндия — 10, Германия, США — 9, Казахстан, Латвия — 7, Канада, Норвегия — 3, Италия — 0.

В плей-офф выходит четыре команды. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

— у Финляндии уже 10 баллов;

— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;

— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;

— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что как Россия может оставить Швецию без плей-офф в очном матче, так же и Финляндия в случае победы в игре с Канадой может отправить «Кленовых листьев» домой.