Хоккей
ЧМ по хоккею 2021

Новости

Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Швеции жизненно необходимо побеждать Россию, чтобы попасть в четвертьфинал. Расклады чемпионата мира

22:40
Швеция занимает последнее место в группе. Фото IIHF
Швеция занимает последнее место в группе. Фото IIHF
Теги:

После матча чемпионата мира Швеция — Чехия (2:4) турнирное положение в группе А стало таким (у всех по 4 матча):

Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков, Чехия, Дания — 5, Великобритания, Белоруссия — 4, Швеция — 3.

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая). Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов или швейцарцев) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами, будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11-12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Эмери — король! Он взял четвертый трофей в Лиге Европы в сумасшедшем матче
Слепой музыкант-убийца угрожает родителям жертвы новой расправой
Эксперты назвали приятную замену бегу
Детали изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры