Швеции жизненно необходимо побеждать Россию, чтобы попасть в четвертьфинал. Расклады чемпионата мира

После матча чемпионата мира Швеция — Чехия (2:4) турнирное положение в группе А стало таким (у всех по 4 матча):

Россия, Швейцария, Словакия — 9 очков, Чехия, Дания — 5, Великобритания, Белоруссия — 4, Швеция — 3.

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая). Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов или швейцарцев) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами, будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11-12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.