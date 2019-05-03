Нападающий сборной России Александр Овечкин на встрече с журналистами рассказал о своем отношении к назначению Ильи Ковальчука капитаном команды на чемпионате мира.

– Капитанство? Для меня нет большой разницы, – сказал Овечкин. – Илья Ковальчук – авторитетный человек, выигрывал Олимпиаду, чемпионаты мира. Я двумя руками за его назначение капитаном.

Полное интервью Овечкина – скоро в "СЭ" // Илья объединитель. Зачем Ковальчука взяли в сборную и назначили капитаном

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