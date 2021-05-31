Норвегия обыграла Казахстан на чемпионате мира
22:19
Сборная Норвегии победила команду Казахстана (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге (Латвия).
Норвежцы набрали восемь очков и занимают седьмое место. У Казахстана десять очков и третья позиция.
Чемпионат мира
Группа B
Норвегия — Казахстан — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Шевченко — 1 (Сведберг), 16:00 — 0:1. Валькве Ольсен — 2 (бол., Треттенес, Холес), 27:57 — 1:1. Эспеланд — 1 (Треттенес, Россели Ольсен), 41:08 — 2:1. М. Улимб — 2 (К.А. Улимб), 59:00 — 3:1.
Вратари: Хаукеланн — Бояркин.
Штраф: 16 — 2.
Броски: 27 (7+10+10) — 27 (9+6+12).
Судьи: Франо, Шир.
31 мая. Рига. «Арена Рига».
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